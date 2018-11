C'est fini à Cholet le FC CHAMBLY ramène 1 pt..... pic.twitter.com/6j6nc5uqXh — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) 1 novembre 2018

La rencontre avait pourtant bien commencé. Dès la 4ème minute de jeu, Chambly a marqué le coup avec un but de Jorris Correa. A peine quinze minutes plus tard, le Camblysien a renouvelé l’opération avec une superbe reprise acrobatique. Avec ces deux points marqués pendant la première mi-temps, Chambly pouvait espérer avoir pris suffisamment d’avance.Mais au retour des vestiaires, les Choletais se sont réveillés. Grâce au but de Mexique (59ème) et à celui de Rochereau (83ème), le Pays de la Loire a remonté la pente. Au grand dam des Oisiens, qui avaient pourtant toutes les cartes en main pour dominer la rencontre.Prochaine journée prévue le 9 novembre à 20h face à Sannois-Saint-Gratien.