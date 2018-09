Chambly s’impose 4-1 face à Drancy

Le @FCCOISE reçu 5/5 !

Victoire 4–1 face à @JA_DrancyOff !

Cinquième victoire consécutive pour nos guerriers qui s’installent sur le podium avec un match en moins !!

Ici c’est Chambly !!!#NationalFFF #FCCOJAD pic.twitter.com/KLdkl8x2E6 — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) 28 septembre 2018

Avec cette victoire, le FC Chambly marque son cinquième succès consécutif. Sur la pelouse du stade des Marais, les Franciliens de la lanterne rouge n’ont pas fait le poids. Les hommes de Bruno Luzi se sont montrés plus audacieux et plus agressifs.Patrick Etshimi a ouvert le score à la 30ème minute, suivi par un doublé de Joris Correa à la 45ème et à la 68ème minute. Puis Ottman Dadoune a définitivement déséquilibré la rencontre en inscrivant un quatrième but à la 90ème minute.Avec ce nouveau succès, les Camblysiens monte sur le podium de National avec un match en moins, qui sera joué le 9 octobre à Pau. Au fil de la saison, le FC Chambly apparaît de plus en plus comme un candidat crédible à la montée au niveau supérieur.