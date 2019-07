Les fortes chaleurs favorisent les feux de chaume et de blé sur pied dans l'Oise

Les sapeurs-pompiers de l'Oise sont intervenus le mercredi 3 juillet pour circonscrire 9 incendies dans des champs. / © SDIS 60

L'été démarre chaudement pour les agriculteurs de l'Oise touchés par des feux de chaume. Les sapeurs-pompiers ont effectué 9 interventions afin de circonscrire les incendies. Les moyens de 24 casernes ont été engagés pour cette journée de mercredi.Les pompiers ont été mobilisés en début d'après-midi jusqu'à 21 heures. La première intervention a eu lieu à Vendeuil-Caply vers 13h42 pour un feu de récolte d'environ 2 hectares.À 14 heures un incendie s'est déclaré dans un champ, à Mortefontaine-en-Thelle, cette fois ce sont 3 hectares de récolte sur pied qui ont été touchés. Vingt minutes plus tard c'est sur la commune de Longueil-Sainte-Marie que les pompiers ont engagé les moyens de 7 casernes pour éteindre un feu de chaume et de blé sur pied sur environ 8 hectares. Pratiquement à la même heure 14h25, les flammes ont embrasé une récolte sur 4 hectares à Beauvoir. 10 minutes plus tard à 14h37, un feu de chaume dans la commune de Silly-Tillard a ravagé 3 hectares.Vers 16 heures, un agriculteur d'Haudivillers a perdu sur environ 5 hectares une récolte sur pied. Enfin vers 19h25, les pompiers étaient mobilisés pour un feu de chaume sur une parcelle de 13 hectares à Estrées, ils sont également intervenus à Hardivilliers pour un feu de récolte sur pied. Dernière sortie hier soir à Breteuil pour un feu de chaume, 300 m² sont partis en fumée.