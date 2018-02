Les frères Doucouré et le FC Chambly, une histoire de famille

Portrait des frères Doucouré, footballeurs au FC Chambly

Ils ont grandi à Beaumont-sur-Oise dans le quartier de Boyenval avec leurs 7 frères et soeurs. Et c'est à quelques kilomètres, à Chambly, que Lassana et Gaharo Doucouré jouent au foot depuis leur plus jeune âge. Ils ont bien tenté d'aller voir ailleurs mais ils n'y ont pas retrouvé les valeurs et l'ambiance du FC Chambly.La famille Doucouré et le FC Chambly, c'est une grande histoire. Une histoire de famille. Fousseny, le jumeau de Lassana joue aussi à Chambly, tout comme les 2 plus jeunes frères. Lassana et Gaharo évoluent dans l'équipe masculine première. Celle de National qui va jouer pour la première fois depuis la création du club en 8èmes de finale de la Coupe de France. Ce sera mercredi 7 février à 18h30 au stade de Beauvais.