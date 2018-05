Garages clandestins : opération coup de poing des gendarmes de l'Oise

Mardi 29 mai, entre 14 h et 16 h, les militaires de la compagnie de Chantilly une vingtaine de gendarmes, une équipe cynophile, ainsi que des personnels de la DREAL et de l’inspection du travail ont réalisé un contrôle coordonné sur une réquisition du procureur de la république dans le cadre de la lutte contre les garages clandestins et les vols de pièces automobiles.



Ils ont contrôlé trois entrepôts sur les bords de l’Oise à Gouvieux. Cette opération coup de poing a mené à l'interpellation d’une personne en situation irrégulière et quatre infractions ont été relevées, notamment des délits pour des atteintes graves à l'environnement et à la réglementation.



Une enquête est en cours pour déterminer la provenance des 50 véhicules et des pièces détachées qui se trouvent dans ces entrepôts.