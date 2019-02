La gare de Crépy-en-Valois s'équipe de 17 caméras

Pour renforcer la sécurité dans les gares et les TER, la région des Hauts-de-France a décidé d'équiper les gares de l'Oise de caméras. A Crépy-en-Valois, 17 caméras sont installées dans la gare, pour un coût de plus de 170 000 euros. En moyenne ce sont un peu plus de 1 000 000 voyageurs qui fréquentent la gare de Crépy-en-Valois. Creil et Beauvais verront également leur dispositif sécurité modernisé, avec le remplacement ou la mise en place de nouvelles caméras.



Les gares équipées ou qui vont être équipées de caméras de vidéo-surveillance dans les Hauts-de-France :

Amiens, Beauvais, Creil, Lille Europe, Lille Flandres, Lens, Douai, Arras, Béthune, Valenciennes,Béthune, Crépy-en-valois, Libercourt, Maubeuge, Saint-Quentin, et Tourcoing.



Et pour renforcer la sécurité des usagers de la SNCF, en plus des caméras, des patrouilles de gendarmes réservistes sillonnent les lignes senssibles des Hauts-de-France depuis 2018.