Les gestes qui ont sauvé la vie de Denise Léonne

Très peu de Français sont formés aux gestes des premiers secours. Chaque année 80% des accidents se produisent au domicile et malheureusement, 61% des Français n'ont pas le réflexe immédiat de pratiquer un massage cardiaque face à une personne qui ne respire plus, alerte la Croix Rouge Française. Denise Léonne, 82 ans, a été sauvée par son mari et les pompiers de l'Oise grâce aux gestes de premiers secours, une belle histoire que le SDIS de l'Oise a partagé sur sa page Facebook .