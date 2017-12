Je leur proposais de la soupe pour les attirer et pour leur faire goûter ma glace

Des glaces artisanales au foie gras ou au roquefort à Bouvresse, dans l'Oise

Intervenante : Claire Lejeune, gérante d'Agriglaces - France 3 Picardie - Reportage de Jean-Pierre Rey et Julien Guéry. Montage de Cédric Delangle.

Il y a les– chocolat, fraise, mirabelle ou caramel beurre salé – les– mandarine, pastèque, litchi – ou les– cannelle, lavande ou mojito. Et puis il y a les, qui s'étalent du foie gras au tomate basilic en passant par le roquefort et le cloître fumé.Celle au foie gra, a remporté un franc succès. "Les gens en raffolent, surtout pour les fêtes de fin d'année" confie Claire Lejeune, gérante d' Agriglaces . "C'est proposé en apéritif ou en entrée, ce genre de verrines".En pleine crise laitière, cette femme d'agriculteur s'est lancée il y a près de dix ans dans la fabrication de glaces artisanales. Et elle revient de loin. "J'ai fait goûter mes glaces sur des petits marchés hebdomadaires, alors qu'il neigeait" se souvient-elle aujourd'hui. "Les gens me prenaient pour une folle alors je leur proposais de la soupe pour les attirer et pour leur faire goûter ma glace"