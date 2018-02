Gouvieux : aidez les crapauds à se reproduire avec l'association Nonette Nature

samedi 24 février 2018

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le crapaud ne passe pas sa vie en milieu aquatique. Il vit dans les bois et se reproduit dans l'étang.L'été, il mène une vie solitaire et retrouve ses compagnons pour passer l'hiver. Il va alors rechercher un endroit à l'abri du froid et des intempéries.Vers février, à la sortie de l'hibernation, le crapaud retourne à l'étang où il est né, pour se reproduire. C'est à ce moment-là qu'il met sa vie en danger. A Gouvieux, il lui faut traverser la route. Un grand nombre de batraciens se fait écraser par les voitures.Depuis quelques annéeslui vient en aide.Le principe est simple. Les bénévoles dressent un barrage où le couloir de migration est le plus important. Sur près de 400m, ils plantent des piquets (tous les 5m), tendent des bâches entre les piquets et creusent des trous pour y enfouir des seaux.Cet animal nocturne qui se déplace par petits bonds, va sauter dans les seaux.Chaque matin un bénévole de l'association recueille les amphibiens et les porte jusqu'à l'étang. Le crapaud est sauvé.Il y a deux ans, 40 crapauds ont été sauvés. 1600 en 2017.Le barrage restera jusque fin mars, voire mi-avril.. (Attention, c'est physique !)Rendez-vous entre 9h30 et 10h sur le parking du château des Bouleaux, sortie de route de Gouvieux, direction PrécyPour plus de renseignements : 06.80.90.06.56L'association propose également des sorties nocturnes :Rendez-vous à 20h30 au parking du château des Bouleaux. Réservation recommandée