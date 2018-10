GRAND FORMAT. À la rencontre des jeunes en réinsertion à Margny-les-Compiègne

Reprendre confiance

EPIDE : sous cet acronyme se cachent des centaines de vies, de parcours et de personnalités.. En France, il y en a 19, et celui de Margny-les-Compiègne accueille 105 pensionnaires.Les jeunes sont logés, nourris et accompagnés pendant leur cursus, qui peut durer entre 8 et 24 mois. L'équipe d'éducateurs leur impose une rigueur militaire :Et bien sûr, tout au long de la journée, des cours pour les accompagner vers l'emploi : remise à niveau en français, code de la route, éducation citoyenne, informatique... Car la majorité des volontaires du dispositif n'ont ni formation, ni diplôme, et sont issues de familles en difficulté. L'objectif est aussi de leur redonner confiance en eux, et de créer du lien social.Notre équipe a passé 48 heures au sein de l'EPIDE pour nous raconter leur quotidien. Ils sont rencontrésdepuis son admission dans l'établissement ; de; et des moniteurs, qui consacrent leur journée à ces jeunes.Le Grand Format est signé Marie-Charlotte Perrier, Élise Ramirez, Arsène Genet et Nicolas Duchet.