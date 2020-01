Grève contre la réforme des retraites : la maintenance du site Seveso d'Engie de Gournay-sur-Aronde n'est plus assurée

Ils sont en grève depuis le début du mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Depuis le 5 décembre, le site Engie de stockage de gaz naturel situé à Gournay-sur-Aronde dans l'Oise était bloqué le matin. Mais le 13 janvier, la CGT a décidé de durcir la grève : exceptés les non-grévistes, rien n'entre ni ne sort de l'entreprise de 6h à 18h."On est sur une convergence des luttes, explique Frédéric Ben, délégué CGT du site. Il y a du monde qui vient d'un peu partout : des cheminots, des hospitaliers... On tourne à une vingtaine de personnes en moyenne sur place. Mais sur les 35 salariés qui travaillent en moyenne chaque jour à Storengie (sur 50 postes, ndlr), on est à peu près 50% en grève."Feux de palettes et de pneus empêchent les entreprises extérieures de pénétrer sur le site. "Il y a un certain nombre d'opérations de maintenance qui ne peuvent pas avoir lieu. Par exemple, on a 25 Italiens qui attendent depuis 15 jours de pouvoir faire ce pour quoi ils sont venus, raconte Frédéric Ben. En attendant, toutes ces entreprises sont payées. Il faudra qu'elles reviennent et donc il faudra les payer à nouveau. Certaines réparations assurées par des salariés grévistes ne sont pas assurées."Par ailleurs, les produits toxiques générés par l'activité du site ne sont pas évacués. "Donc les cuves ne sont pas vidées depuis 15 jours, avoue le délégué CGT du site. Le niveau monte mais évidemment, on ne les laissera pas déborder".Les grévistes doivent recevoir la visite du secrétaire général de la Fédération nationale mine énergie de la CGT, Sébastien Ménesplier. Il était mercredi 22 janvier auprès des grévistes de la centrale nucléaire de Gravelines L'usine Storengy de Gournay-sur-Aronde dans l'Oise stocke du gaz naturel : cette filiale de Suez GDF en entrepose 3 milliards de m3 à 700 mètres de profondeur. Un site dangereux classé Seveso.