Une halte-garderie itinérante dans la communauté de communes du Pays de Thelle

Une garderie pas comme les autres dans l'Oise, celle là est itinérante. Le concept a été mis en place par la communauté de commune Thelloise. Des professionnelles de la Petite Enfance accueillent les enfants dont les parents résident sur le territoire.La halte-garderie couvre quatre communes. Pas nouveau mais face à la forte demande et le manque de places en crèche, les équipes ont doublé depuis la rentrée et les horaires sont étendus pour mieux correspondre à la demande des parents."On va tous les jours dans des lieux différents du coup on s'adresse à des familles différentes, depuis la rentrée de septembre on a élargit nos horaires d'accueil de 8 heures à 18 heures". Souligne Sophie Machy, directrice de la halte-garderie itinérante.Tous les matins 30 minutes sont nécessaire pour préparer l'accueil des enfants. Les salles sont sécurisées, les équipes assurent la garde des enfants du lundi au vendredi. Un service qui répond à un véritable besoin en zone rurale, qui manque de structure.La quasi-totalité des places est réservée depuis la rentrée. Avec même, des listes d'attentes, dans certaines communes.