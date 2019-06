Les hirondelles une espèce protégée se nichent dans des bâtiments à Bresles dans l'Oise

Bresles : les hirondelles se nichent dans les bâtiments

Un reportage de Haron Tanzit, Nagib Benghezala et Fabien Desgardins Intervenants : Vincent Faburel Habitant de Bresles; Marion Faburel Habitante de Bresles; Roan Amrani Médiateur "Picardie Nature"; Claire Olivier Directeur Général SA HLM du Beauvaisis

On compte 4 espèces d'hirondelles en Picardie : l'hirondelle de fenêtre, l'hirondelle rustique, l'hirondelle de rivage, et le martinet noir. A l’échelle nationale, l’hirondelle de fenêtre est en fort déclin, les populations ayant chuté de 33% en 10 ans (2005-2015).À Bresles dans l'Oise, les hirondelles sont revenues et pourtant le pari n'était pas gagner d'avance.En 2017, des travaux d'isolation thermique sont entrepris dans un lotissement quand des nids d'hirondelle 14 sont identifiés. L'hirondelle est une espèce protégée, il est interdit de détruite les nids, à moins de les remplacer par des nids artificiels. Un an plus tard, mission accomplie. Aujourd'hui, de nouveaux oisillons viennent de naître. L'association Picardie Nature a mené des actions préventives en faveur des hirondelles.La destruction intentionnelle de nids d’espèces protégées est un délit réprimé par l’article L 415-3 du code de l’environnement et punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.