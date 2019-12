Homicide du père Roger Matassoli : mise en examen du principal suspect

Ce jeudi 26 décembre, le parquet de Senlis indique la mise en examen du principal suspect pour le meurtre de l'ancien prêtre Roger Matassoli.Le lundi 4 novembre 2019, l'ancien prêtre Roger Matassoli a été retrouvé mort des suites d'un homicide volontaire à son domicile, à Agnetz, dans l'Oise. Le parquet de Senlis annonce ce jeudi 26 décembre, la mise en examen d'Alexandre V. le principal suspect. Il avait été place en garde à vue après les faits et placé sous contrainte en milieu psychiatrique.Le parquet de Senlis avait délivré un réquisitoire supplétif afin de viser les crimes de meurtre aggravé par la commission concomitante d’un autre crime et d’actes de torture et de barbarie. Ainsi que des chefs de violences sur ascendant ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, vol, rébellion et conduite sans permis.Lors de son audition par le magistrat instructeur, l’intéressé a exercé son droit au silence. En présence des enquêteurs, il avait indiqué n’avoir aucun souvenir du jour des faits.Le juge des libertés et de la détention a placé l’intéressé en détention provisoire. L’information judiciaire se poursuit.