Un homme de 67 ans décède dans un accident de la route à Trie-Château

L'accident, survenu ce vendredi 4 janvier en fin de matinée, sur la D981 reliant Beauvais à Gisors (Eure), impliquait deux voitures. Les véhicules se sont retrouvées face à face lors d'un dépassement et sont entrées en collision. L'un des conducteur, un homme originaire de l'Oise et âgé de 67 ans, est décédé.



Deux autres victimes ont été prises en charge par les secours : l'une, en état d'urgence absolue, a été transportée par hélicoptère au CHU d'Amiens et l'autre, blessé léger, a été amenée au centre hospitalier de Beauvais.