Un homme abattu par les gendarmes à Ercuis dans l'Oise : l'IGGN saisie

L'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a été saisie ce samedi suite à la mort d'un homme âgé de 73 ans à Ercuis dans l'Oise. "Un process normal pour vérifier l'ensemble de la procédure et l'usage légal des armes", a indiqué le procureur de la République de Senlis, Jean-Baptiste Bladier.



Depuis le milieu de l'après-midi vendredi, le septuagénaire s'était retranché chez lui et avait accueilli les gendarmes de la brigade de Chambly, venus lui remettre une convocation, avec un fusil de chasse.

L'homme aurait ouvert le feu en premier Les militaires ont tenté de le raisonner jusque dans la nuit. Une quarantaine d'hommes du groupement de la gendarmerie de l'Oise ainsi que le GIGN sont venus en renfort pour tenter de le raisonner. Selon une source gendarmerie, le septuagénaire aurait fait feu et les gendarmes ont tiré en retour.



"L'individu n'était pas connu de la justice. Ce dernier devait être convoqué par les gendarmes dans le cadre d'une affaire pour laquelle il était bien mis en cause", a confié le procureur de la République de Senlis. "Ce que les proches nous confirment, c'est que cet homme avait des soucis. Il tenait parfois des propos incohérents, alors qu'il avait toujours eu auparavant une vie droite", a-t-il ajouté.



La section de recherches de la gendarmerie nationale d'Amiens est saisie pour "le volet qui concerne les actes commis par le forcené durant cette nuit", selon le parquet.