L'Imaginarium Festival de Margny-lès-Compiègne dévoile sa playlist spéciale confinement

Après bientôt une semaine de confinement vous commencez à trouver le temps long ? Pour rythmer vos journées, les organisateurs de l'Imaginarium Festival proposent une sélection du meilleur de leur programmation 2020. Plus de 2h30 de musique disponible et une quinzaine d'artistes à écouter ici. Pour cette 7e édition, le festival aux accents pop-rock électro propose un programme éclectique : Bon Entendeur, Oboy, Claire Laffut, You Man, The Pirouettes et bien d'autres artistes à retrouver ici. Organisé depuis 2013 par des étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC), le festival se déroule habituellement le dernier week-end de mai, et a obtenu en 2019 le label "Ecofestival".L'année dernière, 13 000 festivaliers étaient venus se défouler sur le site du Tigre à Margny-lès-Compiègne. Avec le contexte sanitaire lié au coronavirus, difficile de savoir comment se déroulera cette édition 2020. Une certitude : avec cette playlist faite maison, vous aurez de quoi danser pour patienter.