Immersion avec les gendarmes de l'Oise

La compagnie de Senlis

Gendarmes de l'Oise : embarquez avec la compagnie de Senlis



La brigade de prévention de la délinquance juvénile

La brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie de l'Oise



La brigade motorisée de beauvais

La brigade motorisée de Beauvais



Les techniciens en identification criminelle

Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie de l'Oise

Les gendarmes de l'Oise veillent sur un département qui a connu l'an dernier 36973 crimes et délits, soit une baisse de 2,57 % par rapport à l'année précédente. 425 cambriolages ont été recensés dans le secteur en 2018. Nous avons embarqué avec la compagnie de Senlis et notamment sa police de sécurité du quotidien.La brigade de prévention de la délinquance juvénile a pour mission d'infomer les jeunes au sein de leur établissement scolaire sur des thématiques variées comme les dangers de la drogue et de l'alcool ou le cyberharcèlement. En 2018, cette brigade est allé à la rencontre de 14267 élèves de l'Oise.L'année 2018 a vu les tués sur les routes de l'Oise baisser, presque de moitié : 37 contre 62 en 2017. Et ceci grâce à l'efficacité de l'escadron départemental de sécurité routière qui peut compter sur un support aérien. L'hélicoptère de la gendarmerie permet de quadriller le réseau routier, impossible d'échapper à cette surveillance...Science et justice vont de pair, la recherche de preuves a été bouleversée ces trente dernières années. Les techniciens en identification criminelle sont les professionnels qui interviennent dans des circonstances très variées : vols à mains armés, séquestration, viol, scènes de crimes...La gendarmerie de l'Oise dispose de cette cellule scientifique spécialisée dans la recherche de preuve. Pour la première fois, une caméra est autorisée à pénétrer dans son laboratoire basé à Beauvais.