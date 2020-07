Important incendie chez un fabricant de tuile de l'Oise, 50 pompiers mobilisés

Près de 600 000 tuiles ont été ravagées par les flammes • © A. Dheilly / SDIS 60

Il est environ 3h45, ce samedi 25 juillet, quand les pompiers interviennent sur un incendie important qui s'est déclaré chez un fabricant de tuile de Longueil-Sainte-Marie, dans l'Oise. Au final, ce seront dix casernes qui mobiliseront 50 pompiers pour circonscrire le feu, déployant des moyens importants.À l'origine de l'incendie : une cuve à fioul qui s'embrase et se propage au site de stockage du fabricant. Sur 600 m, ce seront près de 600 000 tuiles qui seront détruites dans les flammes, le feu se propageant principalement via les emballages plastiques et palettes en bois conditionnant la marchandise.Grâce à l'action efficace des pompiers, le bâtiment de production a pu être conservé, la propagation du feu ayant été coupé à l'aide de moyens hydrauliques, notamment deux fourgons mousse grande puissance destinés à lutter contre les feux d'hydrocarbure. Dix fourgons ont été engagés sur place, ainsi qu'un poste de commandement et une équipe drone.Pour l'instant, l'origine de l'incendie reste inconnue, une enquête devrait être rapidement diligentée pour déterminer les causes du sinistre. Aucune victime n'est à déplorer.