Important incendie à l'usine de recyclage Paprec de Pont-Ste-Maxence

Une cinquantaine de pompiers est mobilisée pour éteindre un important incendie dans l'usine de retraitement des déchets Paprec située dans la zone industrielle de Brenouille à Pont-Ste-Maxence dans l'Oise.Le feu s'est déclaré peu après 20h30 dans le bâtiment principal et risque de se propager au reste du site, d'une surface totale de 8.000 m², par les toitures.Des pompiers de Pont-Ste-Maxence, Méru, Creil, Senlis, Verberie, Liancourt, Crépy-en-Valois et Estrées-St-Denis sont sur place pour circonscrire les flammes. Une fumée dense et noire et une chaleur intense se dégagent des lieux.De l'avis des pompiers, l'intervention sera longue "du fait de la nature de ce qui brûle".Le site, qui n'est pas classé Seveso, est spécialisé dans le retraitement des déchets industriels dont le papier et le plastique.En mai dernier, un incendie avait déjà détruit en grande partie l'usine.