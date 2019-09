Incendie d'appartement à Méru : 17 personnes évacuées et 6 blessés dont un grave

Jeudi soir, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés à Méru pour un feu d'appartement, incendie survenu dans un immeuble de quatre étages. 17 adultes et 5 enfants ont été mis en sécurité.Cinq personnes sont légèrement blessées suite à l'inhalation de fumées. Une victime classée UA (urgence absolue) a été prise en charge. L'appartement a été complètement ravagé par l'incendie. La structure du bâtiment a été touchée et 11 logements ont été impactés par les fumées. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.Plusieurs casernes ont été sollicitées pour circonscrire cet incendie. Étaient sur place les sapeurs-pompiers de Précy/Oise, Bresles, Méru, Chambly, Noailles, Mouy, Beauvais, Auneuil, et Persan (95).