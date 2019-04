L'incroyable épopée du FC Chambly de la 5e division de district à la Ligue 2

12 divisions en 30 ans

Famille et solidarité

Bruno et Fulvio Luzi étaient bien loin d'imaginer que leur projet ficelé pour le plaisir en 1989 leur ouvrirait les portes du football professionnel. Pourtant, les deux frangins, aujourd'hui respectivement entraîneur et président, n'étaient pas dans un rêve mais bien dans le réel, hier, lorsqu'ils ont vu le FC Chambly Oise, leur club, assurer leur monter en Ligue 2, vendredi 19 avril grâce à son succès face à Concarneau (3-0), au stade Guy Piriou.Au départ, le FC Chambly Oise, c'est l'histoire d'une bande de copains, d'un bon niveau, mais qui voulait avant tout s'amuser. Rien de plus. La plupart jouaient alors à Chantilly.Sous la houlette de la famille Luzi, les frangins Fulvio et Bruno créent avec leurs potes le FC Chambly en 1989. Walter, le papa (disparu en février 2018), prend le poste de président. Le maillot ? Sans aucune hésitation, bleu et noir, comme celui de l'Inter Milan dont les membres de la famille d'origine italienne sont d'inconditionnels "tifosi" (supporters en italien).C'est sur cette base familiale solide que le club réalise ses premiers pas. Sans prétention, l'équipe va cependant rapidement impressionner en dominant la concurrence dans chacune des divisions dans lesquelles elle évolue. Heureux et de plus en plus ambitieux, Chambly passe de la CFA2 en 2010 à la CFA en 2012. Puis accède au National en 2014.Le petit club grandit. Vite. Un peu trop peut-être : en 2015, Chambly était l'un des premiers club de Picardie avec ses 700 licenciés, mais ne disposait que d'un seul terrain d'entraînement en synthétique, à côté du terrain d'honneur.Quand on fait aujourd'hui le bilan, en l'espace d'à peine trois décennies, de 1989 à 2019, le club va effectuer la vertigineuse ascension de 12 divisions en passant de la 5e division de district de l'Oise à la Ligue 2 ! Soit une moyenne d'environ une division tous les deux ans. Le FC Chambly Oise est l'un des seuls clubs européens à avoir connu un tel parcours en si peu de temps. Une épopée qui ne peut que donner raison au motto familial des Luzi : "On n'est pas là pour plaire, on est là pour gagner". La même devise qui, au passage, a permis à l'Inter Milan de José Mourinho de remporter la Ligue des Champions en 2010.Dans le même temps, le club va se forger une belle réputation grâce à une solidarité en interne solide. Depuis de nombreuses années, à chaque match, le FC Chambly peut compter sur une soixantaine de bénévoles. A l'accueil, à la buvette... Ils sont partout.Le club, grâce son noyau familial et son esprit de camaraderie authentique, a également su se construire un capital sympathie à rendre jaloux la plupart des clubs français. Avec ses 2500 places et son ambiance champêtre, le petit stade des Marais fait le plein presque à chaque match. "Je n'ai jamais connu cela dans aucun autre club, cette notion de famille, c'est ce qu'il fait que l'on a perduré ici", confiait Gaharo Doucouré.Aujourd'hui, le FC Chambly Oise entre dans la cour des grands en accédant pour la première fois de son histoire à la Ligue 2, grâce à un parcours exemplaire (18 victoires en 31 matches actuellement) concrétisé par sa victoire obtenue sous les yeux de Marie-Ange, la maman de Bruno et Fulvio. Mais certainement aussi sous le regard fier de Walter Luzi, qui de là où il est doit être fier de ses deux bambini, des joueurs et de tous les supporters.