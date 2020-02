Inquiétude des riverains de l'ancienne décharge de Néry-Saintines dans l'Oise

décharge de Néry-Saintines

Selon les riverains et les élus de la commune de Saintines, l'ancienne décharge de Néry-Saintines pollue encore. Ils s'inquiètent des nuisances de cette décharge exploitée dans les années 1960-1970 et fermée il y a plus de 50 ans. Mauvaises odeurs, plusieurs riverains atteints de cancer, des rejets d'eau colorés malgré une dépollution temporaire du site en 2008, des nuisances font craindre un risque sanitaire selon les riverains. Mais face à la peur des habitants de Saintines, l'ARS se retranche derrière des études menées en 2000 et 2012 et dont les conclusions sont les suivantes : "Les dernières évaluations ont montré l'absence de risques sanitaires dans l'état actuel des connaissances. Devant l'impossibilité de faire un rapprochement de cause à effet, une étude épidémiologique n'apparait pas nécessaire dans le cas présent."De 1963 à 1972, la société Rodanet déverse et enfouie des déchets industriels dans cette ancienne carrière à ciel ouvert. 20 000 tonnes de produits toxiques qui vont s'infiltrer sur 50 m en profondeur. Selon les experts, la pollution du site pourrait perdurer 300 ans.