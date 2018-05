Intempéries : 240 interventions de pompiers dans l'Oise, une maison touchée par la foudre

A Solente la foudre est tombée sur une habitation cette nuit, occasionnant un feu au niveau des combles. Deux lances ont permis de circonscrire l'incendie.

Mise en sécurité

C'est essentiellement dans l'est du département que les interventions ont eu lieu, "mais les équipes du sud et de l'ouest n'ont pas chômé non plus", explique le Service Départemental d'Incendie et de Secours. Dans le secteur de Noailles par exemple, on a constaté de nombreuses coulées de boue.A l'autre bout du département, à la frontière avec la Somme, dans le petit village de Solente,Un incendie s'est déclaré, mais grâce à l'intervention des pompiers, il n'a pas dépassé les combles.En plus des opérations de pompage et de nettoyage, les pompiers ont procédé à, c'est-à-dire l'extraction des personnes qui étaient en danger dans leur domicile. Ce sont les équipes de sauvetage aquatique qui ont dû s'y atteler.Le SDIS a également effectué un travail de veille toute la nuit sur les réseaux sociaux pour repérer les points à risques, et informer les habitants. Un homme de Cuise-la-Motte les a même contacté via Facebook car le téléphone ne fonctionnait plus chez lui, pour signaler des chutes de câbles électriques.Les pompiers restent mobilisés pour continuer le nettoyage et le pompage. Si les orages devraient être moins violent, on attend toujours de fortes précipitations.