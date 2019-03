Les interventions d'urgence liées aux frelons asiatiques demeureront gratuites dans l'Oise en 2019

Frelons asiatiques dans l’Oise: La gratuité demeure pour les interventions urgentes ! A voir sur https://t.co/3HaVs2ukZj pic.twitter.com/5GC5rQfH1z — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 8 mars 2019

Le SDIS intervient gratuitement si :

L'appel comporte une notion de danger immédiat à la population et lorsque celle-ci ne peut d'elle-même, fuir ou comprendre le danger (enfants, personnes invalides ou âgées, personnes allergiques).

le danger est localisé dans un bâtiment public ou infrastructure publique ou pertube l'activité (IME, EHPAD ).

En 2018, le nombre de nids de frelons asiatiques dans l'Oise a largement dépassé celui des années précédentes.Face à cette recrudescence et à l'agressivité de ces insectes, le SDIS 60 a constitué trois équipes d'intervention en 2018 et a également acquis des matériels de protection spécifiques (tenues renforcées, "Fusiball", billes insectivcides).Cette année encore, les sapeurs-pompiers interviendront gratuitement en cas d'urgence, notamment lorsque le nid se situe à proximité immédiate d'une habitation ou d'un édifice public.En revanche,Est considérée comme non urgente, une intervention effectuée sur un terrain isolé, éloigné de toute habitation ou d'un bâtiment public.Pour rappel,