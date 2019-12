La messe de Noël à Carlepont, dans l'Oise, interrompue par une intoxication au monoxyde de carbone

Une personne héliportée à Lille

Grosse frayeur pendant la veillée de Noël à l'église Saint-Eloi, dans la commune de Carlepont, au nord de Compiègne, dans l'Oise. Une intoxication au carbone a contraint les fidèles à évacuer l'église et ainsi interrompre la messe de Noël.C'est vers 20h30 que l'alerte est donnée. De nombreux fidèles se plaignent de maux de têtes et de vertiges. Certains font même des malaises. Les 150 à 200 personnes qui assistaient à cette messe de Noël sont évacués. La salle des fêtes de la commune est ouverte pour accueillir les soixante-dix personnes présentant des symptômes d'intoxication.Les pompiers affirment que dix-neuf personnes se trouvaient en état d'urgence relative, affichant des signes d'intoxication au carbone. Ils ont été transportés vers les centres hospitaliers de Compiègne, Noyon, Creil, Garches, et une femme a été héliportée au CHU de Lille. Leur pronostique vitale n'est pas engagé.Le maire de la commune, Patrice Argier a pris un arrêté de fermeture de l'église. La piste d'une chaudière défectueuse est privilégiée par les enquêteurs.