Un Isarien lance une galerie d'art en ligne

La vente des œuvres d'art en ligne est un phénomène récent. De nombreuses plateformes proposent aux artistes le canal de l'e-commerce. En 2013, c'est le géant Amazon qui a démarré la vente d'art en ligne, avec amazon.com/Art, depuis dans son sillage, on a vu pousser sur le net une multitude de sites proposant de commercialiser des œuvres d'art originales. Et parmi ces sites marchands, on trouve depuis juin 2018, celui de Jean-Max Boxelé. Cet habitant de Verneuil-en-Halatte passionné d'art, mais aussi de web 2.0 a décidé de combiner ses deux appétits. Il a lancé Art : Shop and Go. Son site s'adresse aux artistes, mais également aux galeries d'art.

L'idée d'une galerie d'art en ligne est née, il y a une dizaine d'années, alors que nous étions dans le sud de la France avec des amis, qui avaient la même intention. Mais à l'époque, le public et le monde de l'art n'étaient pas encore prêts.

Aujourd'hui, le marché de l'art en ligne est en plein boum. Selon les données du rapport Hiscox (l'assureur spécialisé dans le domaine des objets d'art), les ventes sur la toile ont connu une croissance de 12 % en 2017. Et le rêve de Jean-Max Boxelé est devenu réalité. «Ce qui nous différencie des autres plateformes existantes, c'est que notre galerie d'art en ligne n'est pas élitiste, elle est ouverte à tous, artistes amateurs ou professionnels, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour acheter une œuvre d'art».

L'art doit être accessible à tous via Internet

C'est bien sûr une évidence de dire que l'art doit être accessible à tous. Mais combien d'entre nous, ont un jour franchi la porte d'une galerie d'art ? Et surtout combien ont acheté une peinture ou une sculpture ou tout autre objet artistique ? Aujourd'hui, grâce à Internet, le grand public peut accéder plus aisément à l'art. «Depuis la rentrée, on commence à bien travailler, le bouche-à-oreille fonctionne, ça va dans le bon sens». Le site de Jean-Max Boxelé propose aux artistes plusieurs supports pour vendre leurs œuvres ou promouvoir leur travail. « C'est un tremplin pour se faire connaître ». La plateforme isarienne, permet à l'artiste de créer son espace de vente avec un système d'abonnement (mensuel, semestriel ou annuel). La galerie ne prélève aucune commission sur les ventes. Pour l'acheteur, la transaction est sécurisée.