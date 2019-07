Oise : Alexandra, masseuse professionnelle, sillonne les routes en camping-car

Alexandra Van Laere a travaillé 26 ans dans une entreprise de reliure-dorure. Après un licenciement, elle réalise son rêve à l'âge de 45 ans et décide de se diriger vers ce qui lui tenait à cœur depuis de nombreuses années. Attirée par les relations humaines, elle a créé son entreprise itinérante de massage et bien-être. Une fois terminé une formation de 18 jours à l’école AZENDAY de Paris, son concept sur roues a vu le jour il y a quatre mois. Elle transforme un camping-car en salon de massage et de bien-être.

"J’aime ce milieu, pour son ambiance cocooning, relaxante et cette approche apaisante qui procure du bonheur aux personnes qui profiteront de mes compétences acquises."

Avec sa prime de licenciement, Alexandra achète un camping-car et le transforme en salon de massage. Son institut mobile se déplace dans un rayon de 25 kilomètres autour d'Abbecourt dans l'Oise. Et plus, si elle a plusieurs clients dans la même commune.

C'est grâce à son conjoint que le concept est né. "Il me soutient à 300 % , raconte Alexandra. Il me pousse et m'encourage, c'est lui qui a eu l'idée du camping-car aménagé en institut de massage. Je n'ai jamais conduit ce type de véhicule, c'était une véritable aventure pour moi. Je suis restée 26 ans dans une entreprise qui était à 10 minutes de mon domicile."

"Pour être visible je m'installe sur la place du village"

Après l'achat et l'aménagement de son camping-car en janvier, Alexandra a commencé son activité en avril 2019. Pour l'instant, elle doit encore développer ses techniques de prospection et de communication pour se faire connaître. Si son camping-car est joliment décoré pour créer un espace zen et de bien-être, la formule de détente sur roues doit encore faire son chemin.Cela démarre tout doucement, "pour plus de visibilité, je m'installe sur la place du village". Pour gagner en popularité, elle a aussi une page Facebook . Afin de soulager les muscles endoloris de ses clients, Alexandra a équipé son camping-car d'une table de massage sur roulettes, elle propose également des massages aux salariés des entreprises, pour une vraie pause au bureau."Mon objectif est d'apporter du bien-être au client", confie Alexandra. "Mais aussi, avec ma reconversion je veux faire passer un message, si j'ai réalisé mon rêve d'adolescente, n'importe quelle autre personne peut réussir à concrétiser un projet qui lui tient à cœur, en adoptant l'attitude du dépassement de soi".