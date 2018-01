Le Jardin des Ifs à Gerberoy a reçu une nouvelle récompense

Pour ses trois ifs XXXL, le Jardins des Ifs à Gerberoy dans l'Oise vient d'obtenir sa quatrième distinction décerné par l'Association Française pour l'Art Topiaire et le Buis (EBTS) dont le siège est au Touquet. En 2017, le Jardin des Ifs a été classé "Jardin Remarquable" par le ministère de la Culture et il a obtenu le "Grand Prix du Public" au Concours National de l'Arbre de l'Année pour son IF Igloo âgé de 400 ans, un géant de 9 mètres de diamètre et de 4 mètres de hauteur.