Jean-Claude Bisel condamné à 20 ans de réclusion criminelle

Action préméditée ou circonstances atténuantes

Les jurés ont suivi les réquisition de l'avocat général, Jean-Claude Bisel a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle ferme pour l'assassinat de son gendre Saber Ounough 32 ans, le 2 mars 2015.La victime avait des relations conflictuelles avec son ex beau-père. Jean-Claude Bisel reprochait à Saber Ounough son comportement, sa fille avait divorcé suite à des violences conjugales. Selon Bisel, il leur réclamait sans cesse de l'argent.Jean-Claude Bisel est bien connu des services de police, il a déjà été condamné à 17 ans de prison. C'était un proche du Creillois Rédoine Faïd. Après avoir abattu son gendre, l'accusé s'est rendu au commissariat quelques heures après, il raconte s'être procuré la kalachnikov juste avant le meurtre, en croisant un revendeur d'armes bien connu du quartier.Jean-Claude Bisel a raconté qu'il avait peur pour sa fille, ils étaient selon l'accusé sans cesse importunés par la victime. Selon l'avocat de Bisel Maitre Bobblaire, l'état de stress et les agressions répétées de la part de Saber Ounough entre 2013 et 2015, représentent des circonstances atténuantes. Une version réfutée par l'avocat de la partie civile, Maître Pascal Bruelle, pour qui, il s'agit d'une exécution calculée, préparée par l'accusé.En 2010, Ounough aurait aidé son beau-père à enterrer le cadavre d'un braqueur en Belgique, un complice qui n'aurait pas survécu à ses blessures, après une attaque de fourgons blindés aux côtés de Redoine Faïd. Le gendre aurait ensuite tenté de faire chanter son beau-père pour ce service, en le menaçant d'une dénonciation. Et c'est pour cela que Bisel l'a tué.Le premier mobile a été retenu par l'avocate générale, elle a requis 20 ans de réclusion criminelle.