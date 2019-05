Jean Vanier avait choisi le village de Trosly-Breuil pour fonder sa communauté l'Arche

Jean Vanier, fondateur de l'Arche au service des personnes handicapées mentales s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 90 ans. Affaibli par un cancer, il était hospitalisé depuis plusieurs semaines à la Maison médicale Jeanne Garnier à Paris. Jean Vanier avait choisi le village de Trosly-Breuil proche de Compiègne pour faire rayonner l'Arche à travers le monde.En août 1964, Jean Vanier s'installe dans une maison avec deux personnes fragiles à Trosly-Breuil, qu’il baptise « L’Arche ». Dans cette maison Ils y partagent une vie quotidienne simple, faite d’entraide et d’amitié. A Partir de ce lieu vont naître d'autres foyers en France et dans le monde. Chaque foyer comprend une demi-douzaine de personnes avec un handicap mental et presque autant d'"assistants" valides. Tous vivent, parfois travaillent et surtout prennent leurs repas en commun. En 1981, Jean Vanier se retire des responsabilités de l'Arche, tout en restant à Trosly-Breuil.L’Arche compte aujourd’hui 154 communautés dans 38 pays