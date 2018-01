Une jeune femme de 21 ans se tue à moto à Grémévillers

Elle a été tuée sur le coup. Dimanche vers 15h30, une jeune motarde de 21 ans a perdu la vie dans un accident de la route avec un autre véhicule entre Songeons et Marseille-en-Beauvaisis. Les 2 occupants de la voiture ont été légèrement blessés et transportés pour examens complémentaires à l'hôpital de Beauvais.



L'accident a eu lieu à l'angle de la D930 et de D150 sur la commune de Grémévillers dans l'Oise.



Des pompiers de Songeons, Marseille-en-Beauvaisis, Crèvecoeur-le-Grand et le SMUR de Beauvais ont été mobilisés.