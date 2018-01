Jobs d'été : ces parcs d'attractions picards qui recrutent des saisonniers

Parc Astérix

Parc Saint-Paul

Mer de Sable

Pour trouver le job d'été de ses rêves, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Et ça tombe bien : les parcs à thème anticipent la haute saison en commençant déjà à recruter des emplois saisonniers.Le Parc Astérix, à Plailly dans l'Oise, est le plus gros pourvoyeur d'emplois saisonniers de la région. Cette année,dans la restauration, l'hôtellerie, l'accuil, la vente, mais aussi les domaines techniques et artistiques.Pour plus d'informations et pour postuler, rendez-vous sur le site du parc Dans l'Oise toujours,. Pilote d'attraction, employé de restauration ou encore secouriste : là aussi, divers profils sont recherchés.Pour postuler, une adresse mail : drh@parcsaintpaul.fr Pour la première fois, cet emploi permettra de décrocher un certificat de compétence qui permettra ensuite à l'employé de postuler dans le domaine des loisirs n'importe où en France.Pour postuler, envoyez un mail à recrutement@merdesable.fr