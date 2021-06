Journées de la Rose à Chaalis, un rendez-vous incontournable, ce week-end, pour tous les jardiniers des Hauts-de-France

Les 11, 12 et 13 juin 2021, ce sont les 20ème journées de la Rose à l'abbaye de Chaalis dans l'Oise. Ce rendez-vous incontournable des amoureux de la reine des fleurs rassemble plus de 150 exposants venus de toute la France. Le thème de cette année : "La Bande Dessinée"

Un cadre imprégné de Romantisme

Au sud de l'Oise, le Domaine de Chaalis s'étend sur 1000 herctares de terres, de forêts et d'étangs. Il regroupe les ruines d'une abbaye Cistercienne, une chapelle exceptionnelle, le musée Jacquemart-André, une roseraie inspirante et un grand parc.

Chaque deuxième week-end de juin, lorsque le floraison de la roseraie est la plus intense, se déroule les journées de la Rose au Domaine de Chaalis.

Journées de la Rose 2017 • © Thierry Guillaume

Une marraine de l'académie des Beaux-Arts

Cette année, pour la 20ème édition, le thème de ces journées est la bande dessinée et pour cela la marraine de cette édition sera Catherine Meurisse, dessinatrice et autrice de BD reconnue. Elle participe à de nombreux titres de presse dont Charlie Hebdo, L'Obs ou Libération. Et elle fait de l'illustration jeunesse dans la presse pour enfants ou dans des romans, des documents et des albums.

Catherine Meurisse, dessinatrice et illustratrice • © Nicolas Trouillard

Le moment à ne pas manquer lors de ces journées, ce sera le samedi 12 juin à 14h30 avec la remise des prix et le baptême du rosier Catherine Meurisse. Maÿlis Le Reste, responsable événementiel à l'Institut de France

150 exposants venus de toutes la France

Des rosièristes, des pépinieristes, des horticulteurs, des fabricants de décoration de jardins, des paysagistes, ils seront nombreux pour partager leur expérience et leur passion en distillant leurs conseils et astuces à tous les jardiniers experts, amateurs ou néophites. Vous pourrez échanger avec tous ses spécialistes de votre jardin.

Journées de la Rose 2017 • © Thierry Guillaume

Un événement en extérieur et une météo estivale

Comme les journées de la Rose se déroulent en extérieur, seul le port du masque est obligatoire. Le respect des distances restent néanmoins important.

Une météo estivale pour le week-end • © Météo France

De plus la météo de ce week-end va être estivale avec des températures comprises entre 12° et 26° et un ciel sans nuage (peut-être quelques uns samedi mais qui ne gacheront pas du tout l'impression de beau temps.

Pour en savoir plus et préparer votre journée