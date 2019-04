“Quand je serais grande, je veux être pompier” : Julie, 7 ans, invitée à passer une journée à la caserne de Lamorlaye

Julie réalise son rêve... Elle était l'invitée du centre de secours de Lamorlaye, dans l'Oise, sous les yeux des caméras pour une vidéo... Pour que les petites filles aillent au bout de leurs rêves… @ELLEfrance @Mattel @Place_Beauvau @PompiersFR @SoldatsdufeuMag pic.twitter.com/bFK6nXh0yi — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 25 avril 2019

Devenir pompier, c'est souvent un rêve d'enfant, des petits garçons mais aussi des petites filles. C'est le cas de Julie, une fillette de 7 ans.Lors d'une manifestation à Paris, à la cité des sciences de la Villette, la commandante Aurore Le Boeuf a fait la rencontre d'une petite fille qui rêve de devenir sapeur-pompier, raconte la page Facebook du SDIS 60 . Touchée par cette rencontre, elle a invité Julie 7 ans à venir visiter le centre de secours de Lamorlaye dans l'Oise.La petite fille a passé la journée du mercredi 24 avril avec les pompiers de Lamorlaye. Venue accompagnée d'une poupée Barbie vêtue d'une tenue de pompier américain, Julie a eu droit à un uniforme à sa taille, barré d'un énorme Pompier dans le dos. Elle a pu monter dans les véhicules d'intervention et utiliser une lance à incendie.Une journée qui a été filmée et qui sera diffusée sur toutes les pages Facebook des SDIS de France.En fin de l'année, pour ses 60 ans, Mattel, l'un des organisateurs qui ont permis cette rencontre, produira une poupée Barbie à l'effigie du commandant Aurore Leboeuf. Fabriquée en un seul exemplaire, elle ne sera pas commercialisée mais offerte à la jeune femme. La famille Barbie va donc s'agrandir avec cette nouvelle poupée Pompier de l'Oise !En France, sur les 248.800 pompiers, 38.800 sont des femmes. Soit 1 sapeur-pompier sur 6. Les femmes représentent 16 % des sapeurs-pompiers civils. Dans l'Oise, elles sont environ 500 parmi les pompiers volontaires. Et une vingtaine seulement sont professionnelles.