Julien Senez, agriculteur dans l'Oise et Youtubeur sur l'agroécologie

Julien Senez, agriculteur et Youtubeur

Meme parcelle, 2 bandes d essai : gauche colza en tcs, droite colza seme en sdsc. Resultats identiques. Le sdsc m a permis de faire l impasse sur le kerb a l automne et de reduire le travail du sol pic.twitter.com/hDG7Vibr5L — Senez julien (@Senez8) 30 mars 2018

Oise : Julien Senez, l'agriculteur youtubeur

Formation par Kiwi agronomy de 44 techniciens des équipes @easi_nov a la construction de la fertilite sol sous forme d ateliers terrain. Bcp de sérieux dans les réflexions sans pour autant se prendre au serieux pic.twitter.com/GvN2QHCS5x — Senez julien (@Senez8) — Senez julien (@Senez8) 11 octobre 2018

Agriculteur installé à Vignemont dans l'Oise, Julien Senez a décidé en 2013 de passer de l'agriculture conventionnelle à un modèle agro-écologique. Et cette transition, il la partage depuis 2016 sur YouTube , dans des vidéos cumulant au total près de 75.000 vues sur sa chaîne Kiwi Agronomy. Le tuto "Agroécologie, mon modèle détaillé", publié en février 2017, a été visionné à lui seul plus de 20.000 fois.L'ambition de cette chaîne YouTube est avant tout pédagogique. Julien Senez entend "expliquer étape par étape le fonctionnement de l'agro-écologie". "Nous avons remis le sol et la biodiversité au cœur de notre système", souligne-t-il ainsi dans l'un de ses tutos.Car c'est cela l'agro-écologie : utiliser au mieux les ressources naturelles, tout en les préservant au maximum. Il s'agit entre autres de diversifier dans l'espace et le temps les variétés cultivées, de promouvoir les services écologiques comme la pollinisation, ou encore de minimiser l'usage d'engrais et autres produits phytosanitaires.Dans ses vidéos, Julien Senez utilise schémas, graphiques et tableaux pour rendre compte de ses diverses expériences.Décidément très connecté, l'agriculteur est aussi sur Twitter, depuis juillet 2015. Il partage sur le réseau social des photos de son travail et de ses résultats. Plus de 1.700 personnes le suivent.La démarche de Julien Senez est simple : partager son expérience pour aider d'autres agriculteurs à prendre le virage de l'agroécologie. Et montrer que cultiver de cette façon n'est pas plus complexe. Régulièrement, des techniciens agricoles se rendent dans sa ferme pour bénéficier de son savoir-faire :