Une jument blessée aux parties génitales dans l’Oise, le propriétaire prudent quant à une attaque extérieure

On suppose qu’elle a été attaquée. Vu la plaie et son emplacement, la suspicion quant à une attaque extérieure est très forte, mais nous attendons les résultats de l’enquête. La jument est examinée. On est en attente d’un diagnostic vétérinaire et les gendarmes inspectent le pré où elle pâturait pendant la nuit pour s’assurer qu’il n’y rien autour qui pourrait expliquer une telle plaie à un tel endroit.