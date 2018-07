Kubota implante un centre de recherche à Crépy-en-Valois : 100 emplois annoncés

Quatre ans après la construction d'une usine d'assemblage de tracteurs agricoles près de Dunkerque, le Japonais Kubota se laisse à nouveau séduire par les Hauts-de-France en choisissant - parmi plusieurs candidatures françaises et européennes - la ville de Crépy-en-Valois, pour installer son "centre européen de R&D à dimension internationale".



"A la clé, la création à terme, de plus de 100 emplois aux profils hautement qualifiés (techniciens, ingénieux et docteurs)", précisent dans un communiqué de presse les partenaires du projet, à savoir Kubota, Nord France Invest (Business France), l'Etat, la région, le conseil départemental et la communauté de communes du Pays de Valois.

Une piste d'essai de tracteurs

Kubota travaille dans l'ingénierie de l'environnement, les équipements industriels, et surtout les machines agricoles ou de travaux (tracteurs, matériels pour les espaces verts, etc.). Présent dans une centaine de pays, le groupe veut accélérer son expansion en Europe. L'implantation d'un centre de recherche sur place lui permettra de développer, au plus près de la demande, des technologies et modèles répondant "parfaitement aux exigences des agriculteurs européens".



A Crépy-en-Valois, le centre de recherche va s'installer sur un site d'environ 30 hectares, avec plusieurs bâtiments (pour 10.000 à 12.000€ de surface totale) et une piste d'essai et des terres agricoles adjacentes pour tester le matériel et les prototypes.