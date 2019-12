Laigneville : le maire continue d'appliquer la politique du “retour à l'envoyeur”

A Laigneville, tolérance zéro pour les personnes qui jettent leurs déchets dans la nature. Christophe Dietrich, le maire de cette commune de l'Oise, applique une méthode radicale qui consiste à renvoyer au contrevenant une fois identifié ses déchets devant sa porte. Le maire de Laigneville n'hésite pas à faire des petites vidéos et à les publier sur Facebook afin de sensibiliser à ce problème.Les services municipaux ont trouvé des déchets au bord d'une route. Par chance pour le maire l'auteur de cette incivilité a pu être identifié car son adresse et son numéro de téléphone étaient indiqués sur des cartons. Très en colère le maire s'est rendu au domicile de cette personne afin d'appliquer "le retour à l'envoyeur".Il lui en coûtera 68 euros d'amende et 800 euros pour frais d'enlèvement, de quoi faire réfléchir ceux qui envisagent de déposer leurs déchets aux abords des routes du côté de Laigneville. Cette année, c'est le troisième cas, raconte le maire dans sa vidéo.