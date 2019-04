A Lassigny, 11 adolescents s'échappent d'un bus scolaire avant qu'il ne prenne feu

Le bus de ramassage scolaire de 50 places a été réduit à l'état de carcasse. A Lassigny, mardi 02 avril, un car a pris feu, rue de la Maladrerie, un peu avant 17 heures. Le chauffeur et les 11 collégiens et lycéens à bord ont pu sortir avant que l'incendie ne se propage.



Huit adolescents, ainsi que le chauffeur ont été pris en charge par le SAMU avant d'être renvoyés vers leur domicile. Il n'y a pas de blessés.



Les pompiers ont rapidement éteint le feu qui s'est tout de même propagé à un poteau électrique et à une maison. Le conseil départemental, qui gère les cars scolaires, a été prévenu.