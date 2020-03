La lauréate du premier concours national “Madame Artisanat” est maréchale-ferrante dans l'Oise

La remise des prix de la première édition nationale des Trophées "Madame Artisanat" s'est tenue le 4 mars à Paris. / © IV3/FTV

Mylène Potier, lauréate

IV3

L'artisanat et les femmes

Les lauréates de la première édition nationale des Trophées "Madame Artisanat" Prix Madame Artisanat Mylène Potier, maréchal-ferrant, MYLE ET 1 FER, Le Meux – Hauts-de-France

Coup de cœur du jury : Nicole Ladner, fabricante de bougies, EUROBOUGIE, Boynes – Centre-Val de Loire Prix Madame Engagée Lore Camillo, fabricante de poteries, LES POTERIES D’ALBI, Albi – Occitanie

Coup de cœur du jury : Céline Oberlé, fabricante de casquettes, VERA CYCLING, Tourcoing – Hauts-de-France Prix Mademoiselle Artisanat Caroline Perherin, apprentie maintenance des véhicules automobiles, Rosny-sous-Bois – Ile-de-France

Coup de cœur du jury : Coralie Burgarella, apprentie pâtissière, Gap – Provence-Alpes-Côte d’Azur Prix coup de cœur AG2R LA MONDIALE Nicole Kling, restauratrice d’églises, PEINTURES KLING, Guessling-Hémering – Grand Est

À l'occasion de la première édition nationale des Trophées "Madame Artisanat" , organisée par la chambre des métiers et de l'artisanat France (CMA), sept femmes ont été mises à l'honneur. Parmi elles, une maréchale-ferrante isarienne, Mylène Potier.Installée à son compte depuis plus de quatre ans à Le Meux, dans l'Oise, la jeune femme parcourt tout le département avec son camion-atelier pour soigner les chevaux.Plus qu'un métier c'est une passion que la jeune femme a découvert très tôt. "Ma famille n'est pas du tout dans le monde du cheval mais j'ai fait de l'équitation petite. Puis j'ai arrêté. Je préférais plus m'en occuper que de les monter. Je voulais être en extérieur, être en contact avec le cheval. J'adore tout ce qui est manuel. La maréchalerie regroupait tout ça. En faisant des stages, mon envie s'est décuplée. Arrivée en 6e, c'était décidé".Avant d'intégrer le CFA de Beauvais , Mylène Potier a dû s'imposer sur une route semée d'embûches. "Bien que certains avis de conseillers d'orientation disaient le contraire, moi c'était tout vu. Ça n'a pas été sans mal. Il a fallu batailler contre ceux qui me disaient que maréchal était un métier d’homme et que je n’avais rien à faire là-dedans. À la base, oui, c'est un métier d'homme. C'est très physique mais ce qui me passionne, c'est d'apporter un confort aux chevaux sur lesquels j'interviens".Sortie de ses études en 2013, elle est aujourd'hui à son compte et se dégage un petit salaire. Recevoir le prix "Madame Artisanat" est une revanche sur la vie. "C'est une revanche pour moi mais aussi pour dire aux autres, voyez j'ai réussi et j'espère être là encore le plus longtemps possible. J'espère que ça va ouvrir des portes à certaines femmes et peut-être changer les mentalités".Comme Mylène Potier, 23% de femmes dirigent une entreprise artisanale. Si le chiffre semble peu élevé, il représente un progrès pour Bernard Stalter, président de CMA France. "23% …le pas qu’on a fait est énorme. Quand dans les métiers du bâtiment, il y avait presque zero il y a encore quelques années. Un travail a été fait et continuera à être fait. Effectivement il y a encore un peu de travail à faire, mais on est courageux. Nous avons aujourd'hui 17 présidentes de chambre des métiers femmes, ce qui n’a jamais existé. On a une diversité des métiers, on a le cordonnier, on a le plombier, on a 250 métiers dans l’artisanat, de quoi s’épanouir et de quoi faire de l’orientation correctement. Ce sont des métiers où on est sûr de trouver de l’emploi".