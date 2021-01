Le parc Astérix ferme définitivement son delphinarium

"J'en ai pleuré !", avoue Christine Grandjean. Au téléphone, la présidente de l'association de défense des animaux C'est assez nous confirme l'information du Parisien : le parc Astérix, situé à Plailly dans l'Oise, ne rouvrira pas son delphinarium. Il n'y aura plus de spectacles de dauphins et d'otaries à la réouverture du parc prévue le 3 avril prochain.

"Nicolas Kremer (le directeur du parc Astérix, ndlr) m'a envoyé un sms dimanche soir pour me dire qu'il avait décidé de fermer le delphinarium, explique Christine Grandjean. On se bat depuis 2013 pour que les dauphins du parc Astérix soient envoyés dans un sanctuaire en mer. Il y en a un qui doit bientôt ouvrir. On a toujours eu des relations cordiales avec les gens du parc depuis qu'on manifeste devant le parc. On disait à Nicolas Kremer que son parc n'avait pas besoin de ça."

Dans d'autres parcs

Si la décision du parc de fermer le delphinarium est satisfaisante pour l'association de défense des animaux, le sort qui sera fait des dauphins et des otaries ne lui convient pas. "Nicolas Kremer m'avait dit qu'il voulait le meilleur pour ses dauphins, qu'il ne voulait pas les séparer, raconte Christine Grandjean. Mais dans son sms, il me dit que les animaux vont être dispatchés dans différents delphinariums. Il y a 4 mois, il nous a demandé de l'aider à replacer les dauphins du parc. On avait dans ce but noué un partenariat avec un sanctuaire marin. Et là, on apprend que les dauphins vont être à nouveau en captivité mais ailleurs". L'association a lancé une pétititon en ligne pour empêcher le transert des mammifères :

La question Femke

8 dauphins et 5 otaries sont actuellement au delphinarium. Parmi les dauphins, Femke. Et c'est elle qui inquiète spécialement Christine Grandjean : "Femke ne survivra pas à un transfert, c'est sûr. Elle a dévloppé le syndrome de cushing quand son fils, Equinoxe, a été envoyé dans un autre parc. Elle est âgée, malade . Elle ne survivra pas à un transfert." En 2016, Equinoxe a été vendu à un parc d'attraction grec. Selon les militants de la cause animale, la dauphine souffre depuis d'une dépression comme semblent le montrer ces images de la Fondation Brigitte Bardot datant de 2018 :

L'agonie en spectacle dans les bassins du @ParcAsterix. Femke, capturée au large de la Floride, se meurt sous les bravos... @N_Hulot, arrêtez de tergiverser il faut agir maintenant, il y a urgence ! (images @GuillaumePOT) pic.twitter.com/a6L3FfHaSd — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) July 3, 2018

Femke est devenue le symbole de la lutte contre la captivité des animaux marins : à 40 ans, elle a passé ses 25 premières années dans un parc aux Pays Bas. Les suivantes au Parc Astérix.

Quant aux otaries, "elles ne sont pas en bon état", selon Christine Grandjean.

L'inconnue reste la destination des animaux. "Et c'est important qu'on sache où ils vont aller".

Une destination que Nicolas Kremer ne souhaite pas révéler "pour assurer la tranquilité des opérations", explique-t-il dans Le Parisien. La date des transferts ne sera également pas communiquée. Tout juste sait-on qu'ils auront lieu dans les deux mois à venir. C'est une décision à laquelle la direction du parc réfléchit "depuis plusieurs années" et probablement prise alors que mardi 26 janvier sera examinée la loi sur la maltraitance animale.