La “Ligne Rouge”, la bière qui rend hommage aux Poilus

Laest une bière en édition limitée, dont le nom fait référence au front qui traversait la Picardie en 14-18. Son goût a été travaillé avec une association et des étudiants en Histoire pour ressembler aux bières que buvaient alors les Poilus.La recette est tout ce qu'il y a de plus simple : de l'eau, de la levure, du houblon et de l'orge concassée.Sollicitée par l'office de tourisme, cette brasserie de l'Oise, située à Verneuil-en-Halatte, qui a mis au point cette bière, a sorti 5 000 bouteilles Ligne Rouge pour les commémorations du centenaire de l'Armistice. Un défi pour le brasseur : "Le challenge était intéressant et c'est un petit clin d'oeil à nos aïeux. De voir comment ils auraient pu faire mais très difficile d'affirmer qu'elles avaient la même consistance du fait de la pauvreté des grains à cette époque".Présente sur plusieurs cérémonies jusqu'à la fin de l'année, cette bière rendra aussi hommage auxde l'époque. Elles étaient