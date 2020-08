Ligue 2 : l'attaquant nîmois Vlatko Stojanovski prêté au FC Chambly

Aucun but marqué en Ligue 1

International macédonien

Le FC Chambly n'a pas mis beaucoup de temps à rebondir. Après la tuile et la blessure de Nikola Petkovic , à peine un match après son arrivée en terre picarde, le club de l'Oise s'est de suite attelé à lui trouver un remplaçant. Et c'est sur l'attaquant nîmois Vlatko Stojanovski, que les dirigeants du FCCO ont jeté leur dévolu.Meilleur buteur du championnat de Macédoine 2018-2019 avec le FK Renova, Vlatko Stojanovski avait été recruté par le Nîmes Olympique à l'été 2019 pour un montant d'1,5 millions d'euros. La saison dernière, il n'a disputé que six matches en Ligue 1 avec les Crocos (une seule titularisation). L'attaquant n'a jamais trouvé le chemin des filets en championnat.C'est donc à la recherche de temps de jeu que le joueur de 23 ans rejoint le FC Chambly. L'international macédonien (une sélection), ne sera pas qualifié pour jouer la première rencontre contre le Paris FC samedi 22 août. Le club espère pouvoir l'aligner dès la semaine prochaine face à Niort.