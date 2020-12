Ligue 2 : Chambly remporte sa 2e victoire de la saison face à Rodez

À ce sujet, la rédaction vous recommande Ligue 2 : les travaux du futur stade Walter-Luzi du FC Chambly sont suspendus

Trois points salvateurs

Les Camblysiens peuvent respirer. À la recherche d'une victoire depuis l'accueil de Châteauroux le 26 septembre (0-1), le FC Chambly a décroché face à Rodez sa deuxième victoire (1-0) en Ligue 2 cette saison. Ces trois points sont les bienvenus pour la lanterne rouge dans la course pour le maintien, désormais à égalité avec les Aveyronnais.Ces derniers mènent la danse de ce match de la peur lors de la première période. Bardy (2'), Sanaia, Bonnet (3'), Douline (9') et Dembélé (29') harcèlent les buts de Pinoteau, poussant bien souvent les Picards à la faute. Les occasions de Chambly ne voient le jour qu'après le premier quart d'heure, comme cette belle passe en profondeur de Soubervie qui vient trouver un Heinry malheureusement hors-jeu (20').Au retour de la pause, les Camblysiens rendent davantage leurs coups aux Ruthénois. Heinry tente un premier tir cadré de la tête (50') capté par Guivarch. Mais c'est Joris Correa qui débloque la situation avant l'heure de jeu. Servi par Guezhoui, l'atttaquant inscrit le premier et unique but de la rencontre du pied droit (58'). Malgré une tentative lointaine d'Alégué (82', stoppée par Pinoteau), le FC Chambly s'attribue les trois points au coup de sifflet final.Dans les vestiaires, les joueurs ont laissé éclater leur joie. Au classement provisoire, Chambly (11 points) est toujours lanterne rouge, mais cette fois à égalité avec Rodez, devant grâce à la différence de buts (-11 et -12). Défaits tous les deux à domicile 1-3 par Toulouse et 0-1 par Grenoble, les barragistes nancéens et la Berrichone se trouvent aussi à une courte portée de Chambly (11 et 13 points). Le maintien tend les bras aux Picards !