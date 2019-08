Ligue 2 : Chambly toujours invaincu après son match nul face à Grenoble

Une place dans le top 5

L'invincibilité se poursuit pour le FC Chambly Oise . Après deux victoires lors des deux premières journées de championnat , Chambly a fait match nul (0-0), hier au stade Pierre-Brisson de Beauvais , face à Grenoble. Le promu picard compte donc désormais 2 victoires et 1 match nul en trois journées de Ligue 2. Il peut même se vanter désormais d'être le seul des 20 clubs du classement à ne pas encore avoir encaissé le moindre but.Pas question de s'enflammer pour autant. La route est longue et les adversaires sont nombreux. "On ne va pas fanfaronner parce qu'il y a un bon départ. On ne va pas se prendre pour d'autres. Il ne faut surtout pas", a tenu a tempérer l'entraîneur Bruno Luzi en conférence de presse d'après-match.Au classement provisoire, les Camblysiens occupent la troisième place avec 7 points. Derrière Lorient et Rodez (un autre promu), qui comptent aussi 7 points mais qui, grâce à une meilleure différence de but, pointent respectivement à la 1ere et la 2ème place.Cependant, les Picards vont rapidement être éjectés du podium. Dès ce samedi. Clermont (4e) et Lens (5e) s'affrontent aujourd'hui et, quel que soit le résultat de la rencontre, Chambly va perdre sa 3e place. Le club de l'Oise sera au pire relégué à la 5e place après l'opposition entre Clermont et Lens.Au classement