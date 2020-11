Ligue 2 : Le FC Chambly pourra jouer au stade Pierre-Brisson de Beauvais jusqu'à la fin de saison

Dans l'attente du nouveau stade

Fulvio Luzi est "soulagé". Le président du FC Chambly a obtenu "cette semaine" l'accord de la Ville de Beauvais pour continuer à utiliser son stade Pierre-Brisson. Le petit club picard, pensionnaire de Ligue 2, craignait que la livraison de son nouveau stade soit retardée en raison de l'épidémie de Covid-19. Il peut désormais souffler."Nous sommes vraiment très contents que la Ville ait reconduit notre accord, régit Fulvio Luzi. On est toujours très bien accueillis et c'est vraiment grâce à eux qu'on peut évoluer en Ligue 2. On ne pourrait pas y jouer sans eux. On nous imposait au début une location très important mais il s'est depuis installé une relation de confiance et ça, c'est génial," poursuit-il.Ne possédant pas de stade homologué, le FC Chambly loue Pierre-Brisson dans la ville voisine de Beauvais depuis leur arrivée en Ligue 2 lors de la saison 2019-2020. Les joueurs jouent ainsi leurs matches à domicile dans une enceinte aux normes, en attendant la construction du nouveau stade Walter-Luzi, baptisé du nom de l' ancien président et fondateur du club isarien Le stade devrait être livré en février 2021, mais le FCCO a préféré être prudent. "Avec le Covid-19, le chantier prend du retard. On a notamment une tribune qui devrait être livrée en février et qui demande deux semaines à être assemblée. Ensuite, il faut que le stade soit bien homologué, confie Fulvio Luzi. Si tout se passe bien, on pourrait jouer chez nous en mars ou avril. Mais on ne sait jamais, et c'est difficile en ce moment pour des petits clubs comme nous, notamment concernant les droits télé [affaire Mediapro, NDLR]".Cette affaire réglée, le club peut désormais se concentrer sur son maintien en Ligue 2, dont il est provisoirement lanterne rouge.