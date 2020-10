Ligue 2 : le FC Chambly s'incline contre Sochaux au terme d'un match palpitant

Ouverture du score rapide

Fin de match manquée

Nous souhaitons au @FCSM_officiel une bonne saison et on se voit en février, dans notre nouveau stade ! 🤝 pic.twitter.com/sf3w5eYi5V — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) October 3, 2020

"C'est dommage parce qu'on pouvait tenir le score, voire appuyer dans les cinq dernières minutes." Des regrets, forcément, Bruno Luzzi et ses joueurs en ramènent du stade Bonal où ils étaient en déplacement ce samedi 3 octobre pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Malgré un match palpitant face à Sochaux, les Isariens s'inclinent à la 90e minute : 3 - 2 score final.Tout avait pourtant bien commencé avec l'ouverture du score de Correa à la 9e. Un premier but qui arrive peut-être trop tôt, et provoque un excès de confiance chez les Camblysiens. "On s'est arrêté de jouer et on a attendu une mise à mort qui n'est jamais arrivée", regrette Bruno Luzzi, l'entraîneur du onze picard. Les deux équipes se quittent à la fin de la première mi-temps sur une égalité (1 - 1) qui ne satisfait personne.Au retour des vestiaires, Weissbeck - très en forme - double la marque (48e) : 2 - 1 pour Sochaux. "On a commencé, à travers des changements, à être dangereux", explique l'entraîneur du FC Chambly. Le club isarien pousse et obtient un pénalty à la 88e. D'abord repoussé par la barre, il est repris par Danger qui met la balle au fond des filets avec une pointe d'opportunisme et redonne l'espoir à ses supporters.Malheureusement, à peine deux minutes plus tard, Niane effectue une belle reprise de volée sur une relance du milieu de terrain et coupe court aux ambitions de Chambly, qui s'incline au coup de sifflet final sur un score de 3 à 2. "L'adversaire était un peu dans les cordes et on aurait pu en profiter, regrette Bruno Luzzi, mais au lieu de ça on choisit de faire hara-kiri."Après sa première victoire contre Châteauroux, samedi dernier, le FC Chambly cherche toujours à se dépêtrer du bas du tableau, où il stagne à la 18e place en raison d'un calendrier extrêmement défavorable. En six journées de championnat, le club a rencontré les cinq premiers au classement de Ligue 2 (Paris FC, Grenoble, Sochaux, Caen et Niort).Au retour de la trêve internationale, les Camblysiens recevront Clermont, actuel 8e de Ligue 2, le samedi 17 octobre. L'occasion peut-être de décrocher une deuxième victoire, méritée, et de sortir la tête de l'eau. C'est tout le bien qu'on leur souhaite.