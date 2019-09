Ligue 2 : le FC Chambly sèchement battu par Nancy

Non, ce n’est pas nécessaire. Merci quand même. 🤷🏻‍♂️ https://t.co/Y3CZTh2Sya — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) September 20, 2019

4’ - DIRECT ( 1-0 )



Ouverture du score pour @asnlofficiel sur sa première occasion. #ASNLFCCO #NeRienLâcher — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) September 20, 2019

62’ - DIRECT ( 3-0 )



Le @FCCOISE n’y est pas ce soir. Nancy marque et s’envole.. les lorrains mènent 3-0 ! #ASNLFCCO #NeRienLâcher — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) September 20, 2019

La défaite est amère. Il faut dire qu'elle est particulièrement cinglante. Vendredi soir, à domicile, le FC Chambly Oise a encaissé 3 buts de la part des Nancéens.C'est la deuxième défaite consécutive pour le club de foot isarien. C'est également la deuxième depuis le début du championnat de ligue 2. Lors des six premières journées de championnat, le FCCO n'avait encaissé aucun but.Le calvaire des joueurs isariens a commencé dès la quatrième minute de match avec un but du meneur de jeu nancéen Amine Bassi.Le FCCO parvient à garder la tête hors de l'eau jusqu'à la fin de la première période, redonnant même de l'espoir à ses supporters.Mais à la reprise, tout s'est enchaîné. A la 59ème minute, le FCCO fait une faute de défense qui lui vaut d'encaisser un deuxième but. Avant de voir le ballon s'installer une troisième dans ses buts quatre minutes plus tard. Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final."On a été méconnaissables", soulignait le capitaine Thibault Jaques, sur la page Facebook du club "Je dis depuis longtemps que cela pouvait nous arriver, a reconnu, lucide, l'entraîneur Bruno Luzi. On a eu un cycle favorable de six matches et on est tombé dans un cycle inverse qu’il va falloir stopper au plus vite. Les joueurs doivent maintenant se laver la tête... Et la réception de Lorient vendredi prochain tombe bien à mon avis. C’est un nouveau très gros morceau mais aussi l’opportunité d’avoir une grosse réaction d’orgueil. On est tombé très bas ce soir mais on va se relever".Après ce match difficile, le FC Chambly occupe la 10 place du classement de ligue 2 avec 10 points. Prochain match vendredi 27 septembre à 20h contre Lorient.