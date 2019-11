Ligue 2 : nouvelle défaite préoccupante pour le FC Chambly

Nous n’abdiquerons pas, jamais. Allez Chambly ! 💙🖤 https://t.co/TiK2QkOCVF — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) November 9, 2019



Un mauvais karma ?

Nouveau coup dur pour le FC Chambly, qui rencontrait Clermont au stade parisien Charléty ce vendredi 8 novembre. Lors de la 14ème journée de ligue 2, les hommes de Bruno Luzi se sont inclinés 1 but à 0 en seconde période après un but d’Ogier à la 56ème minute.Malgré plusieurs occasions, le promu picard prend la place de barragiste et dégringole à la 18ème du classement. "Je trouve que c’est cruel, on a fait un bon match, je n’ai pas grand-chose à reprocher, commente Bruno Luzi, entraîneur du FC Chambly. On frappe le poteau, on a plus d’occasions mais actuellement c’est comme ça".Depuis le 2 septembre, les Picards n’ont pas une seule victoire au compteur qui pourrait leur remonter le moral. Sur 14 matchs joués depuis le début de la saison, les Camblysiens affichent un maigre score de 21,4% de victoires."Avec autant de défaites, c’est qu’il y a un manque de confiance, concède l’entraîneur avec amertume. Mais avec des scénarios comme ce match, ce n’est pas fait pour redonner la confiance. On a plus de situations que l’adversaire mais actuellement tout est contre nous".Lors de la conférence donnée après la rencontre, Bruno Luzi a tout de même tenu à féliciter ses joueurs "qui ne pouvaient pas beaucoup mieux faire".Pour éviter de se retrouver en position de relégable, Chambly devra redresser la barre rapidement. Prochaine rencontre prévue le 16 novembre pour un derby face à Beauvais lors du 7ème tour de Coupe de France.